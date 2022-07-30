أول رد من "وزير الصدر" على بيان الإطار التنسيقي - عاجل

وقال العراقي في منشور على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، أن "تفجير المسيرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد".وأضاف، أن "زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد".وتابع العراقي رداً على بيان الإطار الأخير، "إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدّعون"، خاتما منشوره بهاشتاك "الشعب يريد إصلاح النظام".وفي وقت سابق من اليوم، دعا الإطار التنسيقي، إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.وقال الإطار في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط احمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد وجه اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، فيما دعا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات الرسمية.