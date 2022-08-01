وزير الصدر يرد على العامري: عليك الانسحاب مع كتلتك من الإطار

وقال العراقي في منشور على فيسبوك تابعتها السومرية نيوز، "تكرر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه.. فاقول، أننا لو تنازلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بما يلي:أولا: "إنسحاب الأخ العامري وكتلته من الإطار".ثانياً: "استنكار صريح لكلام (سبايكرمان) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل".ثالثا: "كنت أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية.. ولم تنفذ.. فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟! فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".وفي وقت سابق من اليوم، قال العامري، "اكرر ندائي مخلصاً الى الاخوة في التيار الصدري والى الاخوة في الاطار التنسيقي بأن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء ، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما، فالدماء العراقية عزيزة على الجميع".