المالكي يغرد بعد خطاب الصدر - عاجل

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "الحوارات الجادة التي نامل منها حسم الخلافات واعادة الامور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة الى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".وقبل قليل، قال الصدر في كلمة بثتها قناة السومرية الفضائية، إن "الثورة الحالية ليست من أجل السلطة"، مبيناً أنه لم يقرر بعد الخوض في الانتخابات المقبلة من عدمها.وأشار إلى أنه أراد تشكيل حكومة وطنية "فعرقلتها الدعاوى الكيدية".وأضاف، "من يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة لا أكن لهم الا الهداية"، مؤكداً أنه "على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح"، مردفا: "لم ولن ارضى بإراقة الدماء".واستدرك الصدر، "الصدر: لم اقل التيار الصدري فوق الشبهات وكلكم يعرف الكصكوصة"، مشدداً على أن "الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار".وتابع، "استغلوا وجودي لانهاء الفساد".وفيما دعا الصدر، إلى "انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل البرلمان"، أكد على "استمرار الاعتصام إلى حين تحقيق المطالب".