الزيدي يطالب بضبط الإعلام لـ"منع الفوضى"

وذكر الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، أن "هناك فضائيات متطرفة مذهبيا، تعودنا أن تبث سمومها بكل منعطف يمر به العراق".وأضاف أن "هدفها واضح ألا وهو زعزعة الوضع الامني وبث روح الفرقة من خلال صناعة الرأي والمهنية"، مستدركا "يجب ان تكون في خدمة ونهضة البلد وليس العكس الا انهم لا يؤمنون ولا يريدون العراق المواحد القوي".وتابع الزيدي، "اما شبكة الاعلام العراقي وقناتها العراقية فهي بوق السلطة وتمثل توجهاتها وتطلعاتها وتطبق سياسية حزبه وبعيدة عن الحيادية، وحرام تسمى على الدولة العراقية، يجب ضبط الاعلام بكل انواعه بوضع قوانين وتشريعات تمنع هذه الفوضى".