تعليق جديد للمالكي بشأن الانتخابات المبكرة

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن إجراء أي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني.

وقال المالكي في بيان، "نجدد التأكيد على أن الالتزام بالاليات الدستورية والقانونية هو الخيار الوحيد الذي يجنب العراق الازمات المتلاحقة التي الحقت اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي وعرضت السلم الاهلي الى مخاطر جدية".

وأضاف أن "اجراء اي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني وبما يعزز الوحدة الوطني ويمنع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت عملية تلاعب غير مسبوق وما نزال نعاني من تداعياتها واثارها السلبية التي احدثت شرخا خطيرا في النسيج الاجتماعي".

وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.



ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.