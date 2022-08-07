الحلبوسي والكاظمي يبحثان تعزيز التفاهمات السياسية

وقال بيان لمكتب الحلبوسي، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأحد، رئيسَ مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ للتباحث في مجمل الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "تبادل وجهات النظر، وبحث آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية، وسبل تعزيز التفاهمات على مستوى القوى السياسية الوطنية في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي؛ للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع الحلول لها؛ من أجل مصالح الشعب العراقي".وعرض الطرفان خلال اللقاء "رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز مسار الدستور والقانون، وتضع مصلحة المواطن أولاً، وتأخذ بالحسبان أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي وتطلعاته في استدامة الأمن والاستقرار".