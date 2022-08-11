زيدان ووزير الموارد يبحثان الاجراءات القضائية بحق المخربين والمتجاوزين على المياه

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني وبحث معه الاجراءات القضائية بحق المخالفين للقانون من المتجاوزين والمخربين للقنوات الاروائية".واشار زيدان وفق البيان الى، ان "تخريب الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب بموجب المادة الثانية الفقرة (1) منها ويجب اتخاذ الاجراءات المشددة بحق من يرتكب هذه الجرائم".