الحكيم يلتقي ببن سلمان ويؤكد أهمية حل الأزمة العراقية بلا ضغوط خارجية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق والسعودية يمثلان ثقلاً اقتصادياً وإقليمياً ودولياً"، مبينا أن "الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق".وأضاف أنه "لا بد أن تبقى الحلول عراقية من دون أي ضغوطات خارجية"، مشيداً "بالدور العراقي في الوساطة بين إيران والسعودية".وتابع: "نشيد بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة وضع حلول نهائية للأزمة اليمنية"، مؤكداً "أهمية الخروج بقرارات مُرضية للجماهير من القمة القادمة في الجزائر".وشدد الحكيم على أن "القضية الفلسطينية ستبقى رمزاً لتوحيد الشعوب العربية".