الحلبوسي ممتعضا بعد تعطيل المؤسسات الدستورية: ما وصلنا إليه يمثل تراجع كبير

وقالت الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".وأضاف، أن "هدفنا كان هو إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".وتابع الحلبوسي:"للأسف، ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية. فمجلس نواب معطل ، ومجلس قضاء معطل ، وحكومة تسيير أعمال".واشار البيان الى أنه "يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".