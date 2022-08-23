واشنطن تبدي موقفاً من التظاهر أمام القضاء وتدعو لحل الخلافات سلمياً

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نحن نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى. ونحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي".ودعت السفارة، المتظاهرين إلى "احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه".