طالباني يدعو لتغليب مبدأ الحوار والالتزام التام بالدستور

دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، الثلاثاء، الى تغليب مبدأ الحوار والتفاهم الايجابي والالتزام التام بالدستور، معتبراً أن الاصلاح وحماية أمن البلد واستقراره وصيانة الحقوق والقضاء على الفساد يتطلب تهيئة الظروف اللازمة لذلك.



وقال طالباني في بيان، "تابعنا باهتمام بالغ وبشعور بالمسؤولية ما يحصل من تطورات سياسية على الصعيد الوطني، وحرصنا على السعي من أجل وحدة الصف وتوحيد الجهود لصالح عمل وطني مخلص يحقق الشروع بإصلاحات شاملة وبما يخدم مصالح الشعب ويهيئ للبناء والتقدم ويرسخ الحياة الدستورية".

وأضاف "لقد كنا في ذلك ننطلق من المبادئ التي عمل عليها فقيدنا الكبير الراحل مام جلال ورسخها بحضوره السياسي الوطني الفاعل ما قبل وبعد 2003"، مشدداً بالقول "وفي ضوء هذه المبادئ يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني حرصه الشديد على مبادئ العمل الوطني المشترك التي تصون تجربتنا الديمقراطية الفتية وتضمن بناء عراق ديمقراطي اتحادي حر ومستقل ومتقدم".

وأكد طالباني "أهمية الحفاظ على وحدة الجهود الوطنية وتغليب مبدأ الحوار والتفاهم الايجابي المنتج والالتزام التام بالدستور المستفتى عليه كوثيقة تستحق منا المراجعة والتطوير والتقيد حالياً بنصوصها الجامعة والموحِّدة"، مضيفاً "نؤمن مثل جميع قوانا الوطنية بضرورة الفصل ما بين السلطات كمبدأ أساس من مبادئ بناء الدولة المدنية والديمقراطية ونعتقد أن مسؤولية مختلف الاطراف تكمن بجانب اساس منها بالتقيد بهذا المبدأ وتعزيزه والعمل على تطويره خصوصاً ما يتعلق باحترام استقلالية القضاء وتهيئة كل ما من شأنه أن يصون استقلاله وحفظه لحقوق جميع وواجبات المواطنين ومختلف السلطات الأخرى في البلد ومؤسساته الدستورية".

واعتبر أن "ما تعرض له هذه المؤسسة هذا اليوم مرفوض وعلينا جميعا كقوى سياسيه الحيلولة دون تكرار مثل هذه الافعال"، موضحاً أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد في هذه الظروف تقيده الكامل بتغليب قيم الحوار وتهيئة أجواء سياسية كفيلة بالنهوض بمشروع إصلاحي يستند على برنامج متفق عليه ومن شأنه تحقيق الاصلاحات المطلوبة والشروع بالبناء والتقدم لبلدنا العراق".

وتابع "نشد ونعضد المطالب الوطنية من أجل الاصلاح ونؤكد أن الاصلاح وحماية أمن البلد واستقراره وصيانة الحقوق والقضاء على الفساد وتطوير أداء المؤسسات يتطلب من جميع القوى الفاعلة تهيئة الظروف اللازمة لذلك، وفي المقدمة منها ظروف الحوار الوطني المخلص والجاد".



