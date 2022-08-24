بعد الأحداث الأخيرة.. وزير الصدر يهدد باتخاذ خطوات "مفاجئة" - عاجل

وجاء في بيان العراقي الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية"، لافتا إلى أننا وبالتظاهر أمام القضاء "أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه".وأضاف، أن "التظاهرات امام مجلس القضاء كانت كسراً لأنوف الفاســدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الأسبوع الماضي".وأدناه نص البيان: