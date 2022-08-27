رئيس الجمهورية: التعثر السياسي أمر غير مقبول والعراقيون لن يسمحوا بالعنف حلا لمشاكلهم

وقال صالح في كلمته خلال "المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة" تابعتها السومرية نيوز ان "تعزيز الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة مهمة وطنية ولا بد من دعم الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر".واضاف ان " البلد يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة وان التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو امر غير مقبول".وتابع انه "يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين "، مشيرا الى أن "الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ان لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني".وبين صالح، أن "التعثر السياسي أمر غير مقبول والعراقيون لن يسمحوا بالعنف حلا لمشاكلهم".