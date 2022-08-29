الصدر يعلن إضراباً عن الطعام حتى يتوقف العنف

أعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، الاثنين، عن قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف.

وقال العذاري في منشور على صفحته في الفيسبوك، "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأضاف "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الاطراف".

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.