مقرب من الصدر يصدر توضيحاً يخص "القاتل والمقتول"

اصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، توضيحاً يخص كلمة الاخير التي القاها اليوم وتحديداً ما ورد فيها بشأن "القاتل والمقتول".

وقال صالح محمد العراقي في التوضيح، "لما جاء في المؤتمر الأخير لسماحته وخصوصاً بعد أن عاد النباح مرة أخرى بعد أن فرّت ال... الى (مزجرها)".



وأضاف "التوضيح الأول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا إلتقى المسلمان (بسيفهما) على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قـتلاً. وأول شرط في ذلك: (بسيـفهما) أي مع اللجوء الى السلاح"، ولفت الى أن "كلام سماحته كان دقيقاً وواضحاً، ولا يشمل من لم يستعمل السلاح".

وتابع "التوضيح الثاني: إن المقصود من قول سماحته: (المرجع) هو السيد الحائري.. وكان جواباً عن سؤال بخصوص الإعتزال وليس سحب الثوار"، مضيفاً "إنهم وإن أجبروا (المرجع) على كتابة بيانه الأخير وبالأخص (نقطة هـ) فإن الصدر القائد ملتزم بوصية والده التي انتهى مفعولها مع إستقالة (المرجع)".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء خلال ساعة واحدة.