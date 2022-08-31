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"ثالوث وقح".. وزير الصدر يهاجم الإطار ويوجه رسالة لإيران

سياسة

2022-08-31 | 03:14
Alsumaria Tv
"ثالوث وقح".. وزير الصدر يهاجم الإطار ويوجه رسالة لإيران
12,445 مشاهدة

هاجم صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، اليوم الأربعاء، الإطار التنسيقي بسبب مواقفه على حد تعبيره، فيما وجه رسالة الى إيران.

وقال العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لم استغرب ولا طرفة عين من مواقف (الاطار التنسيقي الوقحة) ولا من (ميلشياته الوقحة) حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل (حكومتهم الوقحة) وما زال دم (المعدومين) غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف.. وكأن المقتول ارهابي او صهيوني ولا يمت الى (المذهب) بصلة او الى (الوطن) بصلة".

وتابع، "نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة فلا دين لهم ولا اخلاق ولا يتحلون بقليل من (شرف الخصومة) فيا له من (ثالوث وقح) لا يعرف معنى الاصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الاطلاق".

وأضاف وزير الصدر، أن "تلك ثلةٌ عشقت الفساد والمال والرذيلة وتغذت عليها كالدابة التي تغذت على العذرة فما عادت صالحة حتى للاكل".

وأردف، "عَشِقت الفساد الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول ولو لمرة واحدة كشف ملف فساد واحد وكأنهم معصومون!!".

ومضى بالقول، "انهم لا يعشقون الفساد فحسب بل انهم يبغضون الاصلاح والمصلحين ويرقصون على (شهدائهم) مرة وعلى (انسحابهم) من البرلمان مرة ومن المظاهرات مرة اخرى وكأن الشهداء والمنسحبين من جنسية ليست عراقية ومن اقلية لا تملك الملايين من المحبين والمنتمين في هذا الوطن".

وأكمل العراقي حديثه قائلا: "انها الوقاحة يا سادة.. انه صراع الوجود.. وجودهم في السلطة والطغمة الفاسدة المقيتة التي حانت بشائر زوالها".

وزاد، "ولتعلموا انني لم ولن اتردد في كتابة هذه المقالة فانها وان كانت شديدة او يعتبرها البعض خارجة عن سياقات السياسة الا انها الحقيقة المرة التي يجب ان ينطق بها الناطقون ويلهج بها اللاهجون وإلا كان الساكت شيطاناً اخرسا لا يحب الوطن".

وأوضح، "ومن هنا اذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الاول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون ان يصفوا خصومهم بها".

وختم وزير "وزير القائد"، قائلا: "هذا ندائي للجارة ايران.. ان تكبح جماح بعيرها في العراق والا فلات حين مندم".
 
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