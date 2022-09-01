المالكي يوجه نداءً إلى قادة "القوى الوطنية" - عاجل

وقال المالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صوتي وموقفي معكم يا دعاة الدين والتعقل والمسؤولية، وانني اقف دوماً الى جنب نداء التهدئة والركون الى الاستقرار، واشد على دعوات القادة الذين يجمعهم الدين وحب ال البيت (ع) والوطن والهم الواحد".وحذر المالكي وفق البيان، من "مشاعر استرخاص سفك الدماء"، مبينا أن "الدم اذا سال ظلماً ترك حقدا وصدعاً يصعب معالجته ويطول اثره ، فتعالوا الى كلمة سواء ان يكون العراق هو طاولة اللقاء والعراقي هو هدفنا جميعاً ".وتابع، "كما ادعو كل اخوتي في الله أن يبتعدوا عن الاعلام المتشنج والردود القاسية وان لا يقترفوا الشتيمة والسباب فقد ورد عن النبي ( ص ) انه قال : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.. فعليكم مواجهة التزوير بالحقيقة والافتراء بالصدق والجفوة بالمحبة".وختم المالكي بيانه، "ما احوجنا اليوم الى ان نغفر لمن ظلمنا ونعفو عمن اساء الينا ونقترب ممن تباعد عنا ، فقد اوصانا نبينا وائمتنا (ع) بان نكون زيناً لهم لا شيناً عليهم .. فالله الله في وطنكم واهله ، والله الله في النعمة التي اصبحنا بها اخوانا ".