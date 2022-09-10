بعد تسرب وثيقة.. نائب يطالب بإيقاف صرف مبالغ طائلة في صلاح الدين

طالب رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي آمرلي، السبت، بإيقاف صرف مبالغ طائلة في محافظة صلاح الدين بعد تسرب وثيقة بذلك.



وقال آمرلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صرف هذه المبالغ غير صحيح وهنالك فساد"، مطالباً بـ"إيقاف صرف هذه المبالغ".

وأضاف أن "على وزارتي المالية والتخطيط إيقاف هذه المبالغ الى حين الاتفاق حسب الكثافة السكانية"، مشيراً الى أن "صرفها غير صحيح".

وأشار آمرلي الى أن "المبالغ يجب أن تتوزع بشكل صحيح"، مؤكداً أن "المبالغ فيها عدم إنصاف".

وكانت وثيقة مسربة موقعة باسم محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، تضمنت مطالبة وزارة المالية بصرف مبلغ 257 مليار دينار الى المحافظة.