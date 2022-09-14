الحكيم يدعو الى اعتماد الحلول السياسية وفقاً لثلاثة أمور

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، الى اعتماد الحلول السياسية وفقاً للقانون والدستور والمصلحة الوطنية.

وقال الحكيم خلال استقباله رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك بحسب بيان لمكتبه، إن "الجميع يتحمل المسؤولية بالعمل على إنهاء الأزمة الحالية والخروج من حالة الإنسداد السياسي التي يعيشها العراق". وجدد الحكيم "موقفه باعتماد الحلول وفقا للقانون والدستور والمصلحة الوطنية العليا".