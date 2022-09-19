نائب يطالب الإدعاء العام باتخاذ اجراءات بحق وزير النقل (وثائق)

طالب النائب محمد جاسم الخفاجي، الإدعاء العام باتخاذ اجراءات قانونية بحق وزير النقل ناصر حسين الشبلي بسبب ما وصفه "الاخفاق" في خطة النقل للزيارة الاربعينية.

وقال الخفاجي في حسابه على فيسبوك، "كل ما رافق الزيارة الأربعينية من اخفاقات بالماء والكهرباء وغيرها.. لا يصل لحجم المأساة في التفويج العكسي للزائرين الكرام، حيث ارتقت أرواح كثير منهم إلى بارئها".

وأضاف أن "المسؤول الأول لهذا الملف هو وزير النقل"، مشدداً بالقول "انعدام الشعور بالمسؤولية وغياب المتابعة الميدانية هو سبب هذه الاخفاقات.. لم لا وهو في سفر خارج العراق قبل الزيارة بأيام".

وتابع الخفاجي "طلبنا من الادعاء العام ورئيس مجلس الوزراء بالتحقيق العاجل واخذ الإجراءات المناسبة بحقه"، معتبراً أن "الاهمال والقصور أوضح من الشمس لاحاجة ان نبحث عن أدلة قانونية وقرائن وغيرها في هكذا مصائب".