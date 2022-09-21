الحلبوسي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب، استقبل السفيرَ الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه".وأضاف ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".