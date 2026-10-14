الزيدي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية

وقال لرئيس ، في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن وصل إلى ، من دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن برنامج الزيارة أو الملفات المقرر بحثها.يجري الزيدي جولة خليجية تشمل ، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، كما ان الزيارة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب وتداعياتها على ودول المنطقة.وتكتسب الجولة الخليجية المرتقبة أهمية في ضوء تعدد الملفات المشتركة بين العراق ودول ، من الأمن والطاقة إلى التجارة والاستثمار، فضلاً عن التحديات التي تفرضها الحرب على استقرار المنطقة واقتصاداتها، وما تتطلبه من تنسيق سياسي وأمني واقتصادي بين دولها.