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الزيدي يلتقي بن سلمان في الرياض ويؤكد رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة
سياسة
2026-10-14 | 08:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
التقى رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان
في العاصمة
الرياض
، وبحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية وسبل تنسيق الجهود لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء، في بيان، أن
الزيدي
أعرب عن إدانة
الحكومة العراقية
لاستهداف
مطار الملك خالد الدولي
في
الرياض
، مؤكداً رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد الزيدي على موقف
العراق
الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن
المملكة العربية السعودية
ودول المنطقة، مؤكداً الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول العلاقات العراقية
السعودية
وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية.
من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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مطار الملك خالد الدولي
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المكتب الإعلامي
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