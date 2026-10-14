الزيدي يلتقي بن سلمان في الرياض ويؤكد رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول المنطقة

وذكر لرئيس الوزراء، في بيان، أن أعرب عن إدانة لاستهداف في ، مؤكداً رفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.وشدد الزيدي على موقف الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن ودول المنطقة، مؤكداً الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة.وأضاف البيان أن اللقاء تناول العلاقات العراقية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية.من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.