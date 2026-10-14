الاثنين المقبل موعد محاكمة مثنى السامرائي

وبحسب وثيقة رسمية، فان القضية تتضمن حضور وكيل لشؤون التصفية السابق بصفة شاهداً، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.وتضمنت الوثيقة طلباً موجهاً إلى مديرية الاستخبارات العسكرية لتأمين إحضار والأشخاص المدرجين بصفة شهود، إذ أشارت إلى إيداعهم لدى المديرية.ادناه الوثيقة: