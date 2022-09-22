علاوي وعون يبحثان تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين

بحث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، "التقينا اليوم فخامة الرئيس عون وناقشنا معه التطورات الإقليمية الراهنة، بالإضافة الى الأوضاع القائمة في العراق والمساعي الجارية لايجاد الحلول المناسبة".

وأضاف "كما بحثنا العلاقات الثنائية العراقية-اللبنانية وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين".