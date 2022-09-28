المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية - عاجل

السومرية نيوز - سياسة

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، رد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة الكتلة الصدرية.



وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم رد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعيين".



وفي وقت سابق، قدمت كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقالتها من مجلس النواب، والتي وافق عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.