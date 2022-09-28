المندلاوي يوجه دعوة للقوى السياسية

وقال المندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لأبناء شعبنا الكريم على دعمهم لنا طوال الفترة السابقة، وأقدم شكري الجزيل لأعضاء مجلس النواب العراقي، ولرئاسة مجلس النواب على ثقتهم الكبيرة لنا، وجهودهم في إنجاح جلسة هذا اليوم رغم الصعاب الكبيرة والظرف الاستثنائي الذي يعيشه بلدنا".كما قدم "الشكر إلى قواتنا الأمنية البطلة التي تقدم التضحيات تلو التضحيات وتسهر على صيانة أرواح المواطنين وإنفاذ القانون وحماية المؤسسات العامة والخاصة".واعتبر المندلاوي، اختياره نائباً أول لرئيس البرلمان "مسؤولية كبيرة، تفرض علينا المزيد من بذل الجهد من أجل الارتقاء بالعمل النيابي إلى مستوى الطموح، وكذلك السهر على مراقبة السلطة التنفيذية في مختلف مؤسساتها للقيام بواجباتها بأتم صورة".وأضاف، "أمامنا فرصة تحتاج إلى المزيد من التعاون والثقة بين جميع القوى السياسية والفعاليات الشعبية، من أجل توفير احتياجات العراقيين، وتلبية متطلباتهم بجميع شرائحهم، من أجل أن يتنعم الجميع بخيرات البلاد الوفيرة، ومع ذلك نحن بحاجة الى الكثير من حسن النوايا مع أبناء شعبنا، ونتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة وقوية على القيام بمهامها بأكمل وجه ، وتحقيق هذه المتطلبات للجميع".وأكد، أن "الجهود ستنصب بالفترة المقبلة ، على إيجاد المعالجات الكفيلة بتحقيق مطالب المواطنين ، ولا بد لنا من العمل سويا على حل كثير من المشاكل العالقة في السابق والتي أفرزت شرائح العقود والأجور والمحاضرين في جميع الوزارات والمؤسسات ".