بعد فقدان 800 مليون دولار.. النزاهة تتدخل وتوجه دعوة للحكومة – عاجل

وقال عضو اللجنة النائب احمد الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة المالية بينت انها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الأدري في الموضوع، وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين".وأضاف الربيعي، أن "الوزارة أكدت أنها بانتظار التحقيق القضائي"، داعيا إلى "منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق".أدناه نص البيان: