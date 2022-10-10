المجلس الأعلى يؤكد ضرورة الحوار والإسراع بتشكيل حكومة خدمية

وقال الدفاعي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "رسالة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى من خارج تحالف إدارة الدولة: الانخراط في حوار دون شروط، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة"، مبينا انه "حان وقت العمل الان".وأضاف المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، "لقد كان ولا يزال مطلبنا هو الحوار والإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية قوية كاملة الصلاحيات مدعومة من الجميع".