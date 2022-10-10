قرار نيابي لتشكيل لجان تتابع إجراءات تطبيق قانون "الدعم الطارئ"

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس اللجنة على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة وممارسة مهامها بشكل فعال فضلا عن الشروع بدراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة والمحالة الى اللجنة".وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش تشكيل ثلاثة لجان فرعية برئاسة رئيس اللجنة ونائبيه لمتابعة الاجراءات فيما يخص الشؤون المالية والادارية لمجالس المحافظات بعد حلها"، مؤكدين على "ضرورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".وأشار الى أن "اللجنة ناقشت تشكيل لجان مؤقتة لمتابعة اجراءات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة تطبيق احكام قانون الامن الغذائي".وتابع، من ناحية اخرى شددت اللجنة على ضرورة المضي بتعديل وتشريع قانون الخدمة المدني واعطاء مساحة واسعة لمناقشة بنود وفقرات القانون كونه ينظم عمل موظفي الدولة بشكل عام"، مستدركا "كما تدارست اللجنة مقترح قانوني التقاعد الموحد والابادة الجماعية للايزيديين".