رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة يعلق على قصف الخضراء - عاجل

وقال العذاري في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب".وتابع، "فالعراق أكبر من السلاح المنفلت".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.وقبل قليل، قرع جرس مجلس النواب إيذانا بدخول أعضائه إلى قاعة المجلس لغرض التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.