موجهة رسالة لطهران.. امريكا تبدي موقفاً من الأعتداء الإيراني على العراق

وقالت السفيرة الامريكية في العراق آلينـــا رومانوسكي في تدوينة على موقع "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: "تُدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على اقليم كردستان العراق اليوم".وأضافت، ان "الولايات المتحدة تدعو إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارها العراق والشعب العراقي"، مؤكدة "وقوفها مع قادة العراق في بغداد والاقليم".وبينت: "ندين هذه الانتهاكات للسيادة العراقية".