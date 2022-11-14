بعد القصف.. وزير خارجية إيران يتصل بنظيره العراقي

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقّى إتصالاً هاتفياً من نظيرهِ الإيرانيّ حسين عبداللهيان"، موضحا ان "الوزير أعرب عن موقف العراق إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كردستان العراق اليوم، من قبل الجانب الإيرانيّ، مُتَسبِّبَةً بوقوع أعداد بين شهيد وجريح. عادَّاً ذلك تجاوزاً سافراً على سيادة العراق وأمن مواطنيه".وأضاف ان "الوزير كشف خلال الإتصال، أهميَّة أن يكونَ الحوار سبيلاً لإيقاف هذا التصعيد العدائيّ غير المُبرر"، واصفاً استمرار هذه الأعمال الإنفراديَّة بالخطرة".