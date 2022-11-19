البرلمان ينهي مناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر برئاسة محمد الحلبوسي.