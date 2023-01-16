البرلمان يحدد موعداً لعقد الجلسة المقبلة

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد جلسة البرلمان المُقبلة، فيما أشارت الى أن البرلمان لم يحدد أي جلسة اليوم.



وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد جلسة مجلس النواب المقبلة ستكون يوم غد الثلاثاء".



وأضافت، أن "البرلمان لم يحدد أي جلسة خلال اليوم الحالي".