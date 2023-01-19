البولاني يهنئ بفوز المنتخب الوطني باللقب الخليجي

وقال البولاني في تغريده له عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، :"قدم منتخبنا مباراة رائعه وكان اداء منتخب عمان الشقيق بطولي".واضاف :"شكرا لاشقائنا في الخليج الذين ساهموا في بطولة خليجي 25، وشكرا لجماهيرنا واهلنا في البصره وشكرا للاعلام العربي والعراقي الذي نقل هذا الكرنفال الرياضي".وتابع :"هذه رسالة محبة واخوه يقدمها العراق لاشقائه".