الصدر يجمد عمل التيار الصدري في ديالى

السومرية نيوز - محليات



أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، تجميد عمل تياره في محافظة ديالى.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، إنه تقرر تجميد عمل سرايا السلام في محافظة ديالى وسيتم توجيهها الى محافظة البصرة.



الوثيقة ادناه: