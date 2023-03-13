مجلس الوزراء يوافق على قانون الموازنة ويحيله إلى البرلمان

السومرية نيوز – سياسية



وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

واضاف البيان، ان"مجلس الوزراء قرر إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب".





وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة.