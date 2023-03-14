وزير المالية ترأس وفد العراق لاجتماعات المجلس الوزاري لصندوق اوبك للتنمية

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "شارك العراق في الإجتماع الدوري لصندوق اوبك للتنمية الدولية المنعقدة بالعاصمة النمساوية فينا، برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد و وكيل الوزارة السيد مسعود حيدر ".وأضاف: "بحثت وزير المالية في لقاءات ثنائية على هامش الإجتماع ، وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي بين العراق والصندوق، ودعم الاولويات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجهود المناخ ".وأشار المكتب الى انه "تناقش الإجتماعات سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء ، ودوره في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة مواطني الدول الأعضاء ".وأوضح المكتب ان "تأسيس الصندوق جاء من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بهدف دفع عجلة التنمية وتمويل المشروعات في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمياه والصرف الصحي وغيرها ".