الزيدي يبحث مع وفد أردني مشاريع النفط والاستثمار.. ويتلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط (البصرة- العقبة)، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة، بحسب بيان لمكتب الإعلامي.وأكد رئيس أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، مشيراً إلى تطلع الحكومة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.من جانبهم، نقل أعضاء الوفد إلى الزيدي تحيات وتهنئة العاهل الأردني جلالة الملك ابن الحسين، ورئيس الوزراء الأردني ، بمناسبة تشكيل الحكومة، وسلموا دعوة رسمية لزيارة المملكة، حيث أكد يعرب القضاة، دعم المملكة الكامل للعراق، مشيداً بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.