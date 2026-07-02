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الزيدي يبحث مع وفد أردني مشاريع النفط والاستثمار.. ويتلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة
سياسة
2026-07-02 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، وفداً وزارياً من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة
وزير الصناعة
والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة، وضمّ وزراء الطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والاستثمار، وذلك بحضور وزير الصناعة والمعادن، ورئيس
الدائرة العربية
في
وزارة الخارجية
، والسفير
الأردني
لدى
العراق
.
وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب النفط (البصرة- العقبة)، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة، بحسب بيان لمكتب
الزيدي
الإعلامي.
وأكد رئيس
مجلس الوزراء
أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق، مشيراً إلى تطلع الحكومة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
من جانبهم، نقل أعضاء الوفد
الأردني
إلى الزيدي تحيات وتهنئة العاهل الأردني جلالة الملك
عبد الله الثاني
ابن الحسين، ورئيس الوزراء الأردني
جعفر حسان
، بمناسبة تشكيل الحكومة، وسلموا دعوة رسمية لزيارة المملكة، حيث أكد يعرب القضاة، دعم المملكة الكامل للعراق، مشيداً بما حققه
العراق
من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.
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