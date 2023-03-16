بلاسخارت تصل محافظة صلاح الدين

السومرية نيوز - سياسة

وصلت ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، الى محافظة صلاح الدين.



وقال مراسل السومرية نيوز،إن "ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت وصلت الى محافظة صلاح الدين، وكان في استقبالها محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب".

