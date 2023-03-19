الحلبوسي وأمين "أوبك" يبحثان الرؤية المستقبلية لسوق النفط

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، الرؤية المستقبلية لسوق النفط.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل أمين عام منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص".



وجرى، خلال اللقاء، "مناقشة وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها، والتأكيد على الدور الذي تلعبه (أوبك) في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام، فضلاً عن بحث أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها".