العراق والسودان يبحثان التعاون القضائي

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع السفير السوداني، عبد الرحيم سر الختم، التعاون القضائي بين البلدين.

وذكر اعلام القضاء في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل السفير السوداني، عبد الرحيم سر الختم، وبحث معه التعاون القضائي والتمهيد لإجراء زيارات قضائية متبادلة بين البلدين".





