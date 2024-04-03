الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور السوداني

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي في بغداد.

وقال مراسل السومرية، إن اجتماع الاطار التنسيقي بدأ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في منزل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع.

