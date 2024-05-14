برلمانية تدعو لإيقاف الاستثمارات السكنية في الكاظمية

وقالت نصيف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "كثرة منح إجازات الاستثمار السكنية باتت تؤثر بشكل سلبي على قضاء الكاظمية وتشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات والمدارس والمستوصفات وغيرها".وأشارت الى انه "إذا استمر هذا الحال ستصبح الكاظمية عبارة عن مجمعات سكنية ومولات ومظاهر تتسبب في فقدان هويتها وطابعها الديني المعروف تاريخياً وعالمياً ".وشددت نصيف على " ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومنع التجاوز العمراني على واحدة مِن أهم المناطق الدينية ذات التراث الثقافي والحضاري على مستوى العالم ".وأضافت، انه "يجب أن نضع حداً للزحف العمراني الذي يحاول أن يمحو الكاظمية وأسواقها وشوارعها وأزقتها المحفورة في ذاكرة بغداد منذ مئات السنين ".