نشرة السومرية.. مشاركة الديمقراطي بانتخابات كردستان والاتحاد يؤيد تدوير المحافظ في كركوك

= الحزب الديمقراطي يرغب بالمشاركة بانتخابات الاقليم.. والاتحاد يوافق على تدوير منصب محافظ كركوك.= بعد افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في الحلفاية.. مجلس ميسان ينتقد السوداني.. ويتهمه بارتكاب مخالفة دستورية.= عشائر الديوانية ومجاميع من واسط يساندون آمر لواء أنصار المرجعية.. ويؤكدون استعدادهم لتظاهرة الاربعاء.= مواطنون يشكون من تردي خدمات شركات الهاتف النقال.. ويتهمونها بسرقة ارصدة المشتركين.= حريق الظلال يحصد حياة اربعة اشخاص سوريين.. وإصابات خطيرة لعمال في بلدية كربلاء بحادث دهس.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر