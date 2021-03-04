تدافع ينتهي بكارثة.. مصرع 7 طلاب سقطوا من الطابق الرابع

وأظهرت لقطات فيديو متداول سقوط طلاب من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية في بوليفيا، نتيجة تكدس الطلاب وتدافعهم في ممر الطابق ما أسفر عن انهيار السور الحديدي الحاجز.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات مصورة توثق لحظة تكدس عدد كبير من الطلاب في الطابق الرابع بالمبنى الجامعي، ومع تدافع الطلاب انكسر الحاجز الحديدي، ما أسفر عن سقوط الطلاب ومصرعهم .وفتحت الجامعة تحقيقًا حول الواقعة، حيث أكدت في بيان لها أنها تتعاون مع السلطات التي تجري التحقيق حول الحادث، كما فتحت تحقيقا داخليا بشأن الواقعة.