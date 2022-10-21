مع تدهور الصحة النفسية العراق يسجل معدلات مرتفعة من الانتحار!

الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان وتُعتبر جزءا لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذين يدعمان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه.



يعتبر هذا اليوم مهمّا جدا من حيث اهتمامه بالإنسان وبراحته النفسية ويهدف الى التوعية، التثقيف ومساعدة الأفراد على التمتع بحياة نفسية سليمة، خاصة بعد تعرّض ملايين الأشخاص حول العالم إلى الضغط النفسي والعقلي نتيجة لتفشي جائحة كورونا فيما بعد عام 2019. أيضا، الضغوطات المادية والاقتصادية ومعدلات البطالة العالية في العالم العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص تؤثر سلبا على معنويات المواطنين وعلى صحتهم النفسية. وهذه التأثيرات السلبية تتخذ أشكالا مختلفة من ازدياد الجرائم والسرقات وحتى حالات الاكتئاب والانتحار.



العراق يسجل حالتي انتحار يومياً خلال 4 أشهر



أكدت مديرية الشرطة المجتمعية، أن العراق سجل يومياً أكثر من حالتي انتحار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، فقد تم الاعلان عن تسجيل أكثر من مئتي حالة في المدة المذكورة، فيما حددت الفئات الأبرز انجراراً خلف "الظاهرة".

وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاشهر الاربعة الاولى من العام 2022 شهدت أكثر من 200 حالة انتحار". وأضاف أن "الحالات متنوعة بين فئات عمرية مختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منها هي لفئة المراهقين ولأسباب مختلفة".

واشار العطية الى أن "ابرز الاسباب التي تدفع بتلك الفئات الى الانتحار هي سوء الوضع المادي والبطالة، إضافة الى الادمان على المخدرات وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن العنف الاسري الذي راح ضحيته اغلب المنتحرين". تحت شعار "لجعل الصحة النفسيّة وسلامتها أولوية شاملة للجميع" قد تمّ الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من الشهر الجاري تشرين الأول/أكتوبر.يعتبر هذا اليوم مهمّا جدا من حيث اهتمامه بالإنسان وبراحته النفسية ويهدف الى التوعية، التثقيف ومساعدة الأفراد على التمتع بحياة نفسية سليمة، خاصة بعد تعرّض ملايين الأشخاص حول العالم إلى الضغط النفسي والعقلي نتيجة لتفشي جائحة كورونا فيما بعد عام 2019. أيضا، الضغوطات المادية والاقتصادية ومعدلات البطالة العالية في العالم العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص تؤثر سلبا على معنويات المواطنين وعلى صحتهم النفسية. وهذه التأثيرات السلبية تتخذ أشكالا مختلفة من ازدياد الجرائم والسرقات وحتى حالات الاكتئاب والانتحار.أكدت مديرية الشرطة المجتمعية، أن العراق سجل يومياً أكثر من حالتي انتحار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، فقد تم الاعلان عن تسجيل أكثر من مئتي حالة في المدة المذكورة، فيما حددت الفئات الأبرز انجراراً خلف "الظاهرة".وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاشهر الاربعة الاولى من العام 2022 شهدت أكثر من 200 حالة انتحار". وأضاف أن "الحالات متنوعة بين فئات عمرية مختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منها هي لفئة المراهقين ولأسباب مختلفة".واشار العطية الى أن "ابرز الاسباب التي تدفع بتلك الفئات الى الانتحار هي سوء الوضع المادي والبطالة، إضافة الى الادمان على المخدرات وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن العنف الاسري الذي راح ضحيته اغلب المنتحرين".

ما أهمية الصحة النفسية؟



بحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ الصحة النفسية هي حالة الراحة النفسية التي تمكّن المرء من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق أهدافه وخدمة المجتمع على أفضل وجه ممكن.

تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للإنسان وهذا يشمل العلاقات الاجتماعية والصحة الجسدية.

يضمن تمتعنا بصحة عقلية مثالية تحقيق راحة عاطفية ونفسية واجتماعية لأنها تحدد كيف نفكر ونشعر ونتصرف. كما أنها تساعد في تحديد كيفية تعاملنا مع التوتر والتفاعل مع الآخرين واتخاذ القرارات الجيدة.



يُذكر أنه بدأ الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية عام 1992 نتيجة لمبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية والعقلية، وهي منظمة تشمل أعضاء من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وفي بعض البلدان يعدّ هذا اليوم جزءا من احتفالية أكبر وهي أسبوع للتوعية عن الصحة النفسية.



بعض النصائح للاهتمام بالصحة النفسية وسلامتها



اليكم بعض الإرشادات التي تساعد على الحصول على نمط حياة جيّد وصحي من شأنه أن يؤثّر بشكل إيجابي على الصحة النفسية:

• اتباع نظام غذائي متوازن: النظام الغذائي المتوازن يعزز مستوى الطاقة ويساعد الجسم على الشعور بالنشاط. في المقابل، يمكن أن يكون لهذا تأثير عميق على الصحة العقلية.

• ممارسة الرياضة: التمرين مفيد للعقل كما هو مفيد للجسم. يتم إفراز الاندورفين والسيروتونين أثناء القيام بالرياضة، مما يعزز الحالة المزاجية ويساعد أيضاً على تخفيف التوتر.

• النوم بشكل أفضل: للمحافظة على صحة نفسية متوازنة يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد. الاكتئاب والقلق مثلا مرتبطان بصفة مباشرة بقلة النوم.

• تحديد أهداف واقعية: حدّد ما تريد تحقيقه أكاديمياً ومهنياً وشخصياً، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك. كن واقعياً ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه. إذ إن الإنجازات البسيطة، التي تحققها وأنت تتقدم لتحقيق أهدافك الكبرى، من شأنها أن تمنحك شعوراً رائعاً لتقدير الذات.

• تخصيص وقت لنفسك: خصص وقتاً لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع آفاقك. قم بالعناية بالحديقة وزرع نباتات جديدة، أو خذ دروساً في السباحة أو الرقص، أو تعلم العزف على آلة موسيقية أو تعلم لغة أخرى...

• الحياة الاجتماعية: يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتاً للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل. ضع خططاً لنشاطات مع أفراد العائلة والأصدقاء، أو ابحث عن الأنشطة التي يمكنك من خلالها التعرف على أشخاص جدد

• التواصل مع الآخرين: قد يساعدك التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم على الحفاظ على سلامة صحتك النفسية. ابق على اتصال دائم بأحبابك وأخبرهم بما تشعر به وشاركهم أي مخاوف تراودك.

• تجربة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل وتمارين التنفس



