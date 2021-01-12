ألبوم غنائي يكشف تفاصيل علاقة وانفصال كانيي ويست وكيم كارداشيان

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عن رغبته في إعادة كتابة ألبومه العاشر "دوندا"، حيث سيكشف فيه تفاصيل علاقته وانفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.





وأضاف المصدر: "كاني لن يدلي بأي تصريحات، لكن الألبوم الجديد سيحتوي على أغانٍ تكشف معاناته على مر السنين". ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مصدر مقرب من المغني، قوله: "ألبوم كاني الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم. فهو كان يعمل عليه منذ عدة أشهر. وطلبت كارداشيان من ويست عدم إذلال عائلتها علنا، لكن مغني الراب يعتزم إخبار المعجبين بالتفاصيل".وأضاف المصدر: "كاني لن يدلي بأي تصريحات، لكن الألبوم الجديد سيحتوي على أغانٍ تكشف معاناته على مر السنين".

في وقت سابق، زعمت مصادر قريبة من المغني أنه يفكر بالانتقال إلى لندن بعد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

وأكدت المصادر القريبة بأن انفصال الزوجين أصبح وشيكاً بعد أن عاشا كلاهما حياة منفصلة في العام الماضي، إذ أمضى معظم وقته لوحده في مزرعته في وايومنغ.



