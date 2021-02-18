ياسمين صبري تستعد لاستقبال مولودها الأول

أكدت مصادر فنية ووسائل اعلامية مصرية، خبر حمل الفنانة المصرية ياسمين صبري المتزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة .



وأشارت أن ياسمين صبري لم تعلن عن الخبر إلا للمقربين منها، وسوف تؤجل مسلسلها الرمضاني القادم، وكذلك الإرتباطات الفنية في الفترة القادمة، لرغبتها في التركيز في هذه المرحلة العائلية الهامة .